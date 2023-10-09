Пригожин заявил, что потерял связь с некоторыми родственниками в Израиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что некоторые родственники в Израиле до сих пор не вышли на связь. Он сообщил, что там находятся мама, братья и сестры.

У меня в Израиле мама, братья, сестры, все там. Я надеюсь, что родственники живы и здоровы, потому что с некоторыми связи пока нет, — заявил Пригожин.

Продюсер считает, что виновные должны ответить за вероломное нападение на мирных жителей.

Люди праздновали праздник Суккот, сидели, отдыхали. В этот день просто погибло большое количество людей. Это невозможно, невероятно, такое вероломное нападение на мирных граждан. Кто-то должен за это отвечать. Мировое сообщество разучилось разговаривать. Складывается ощущение, что нужен пожар по всему миру, — добавил Пригожин.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что они с Аллой Пугачевой не собираются уезжать из Израиля в эти трудные дни, назвав происходящее в стране большим горем. Артист отметил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Галкин подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным