«Не имею права»: дочь Шукшина объяснила неухоженность могилы отца Дочь Василия Шукшина рассказала, что ее сестра не дала ей разрешения поддерживать порядок на месте захоронения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Шукшина — дочь Василия Шукшина, со дня рождения которого вчера исполнилось 93 года, в интервью NEWS.ru объяснила, почему накануне дня рождения писателя, актера и режиссера его могила на Новодевичьем кладбище «выглядела неухоженной». К ней обратились поклонники отца, которые побывали на могиле. Ольга Шукшина объяснила, что все дело в паспорте на могилу, который находится у старшей сестры — Марии Шукшиной.

На каждое захоронение — тем более на таком престижном кладбище, как Новодевичье — существует документ, его дают человеку, который становится «ответственным за могилу». Чаще всего это кто-то из родственников. Только владелец такого документа имеет право ухаживать за могилой. А больше никто, — уточнила в беседе с NEWS.ru Ольга Шукшина.

Оказалось, что паспортом на могилу Шукшина владела вдова — Лидия Федосеева-Шукшина. Потом она передала документ старшей дочери Марии. Младшая, Ольга, по ее собственным словам, понятия не имела о бюрократических «кладбищенских правилах» и приводила в порядок могилу отца без каких-либо разрешений. Но примерно с прошлого года, говорит Ольга, «на Новодевичьем стало с этим строго» — требуют предъявить документ.

Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина

Адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник также пояснила , что правила ухода за могилами установлены постановлением правительства Москвы № 260 ПП от 8 апреля 2008 года. В них законодательно закреплено оформление паспорта на захоронение одновременно с договором о предоставлении места на кладбище. Ответственный за захоронение должен прийти лично к администрации кладбища и написать заявление, что он разрешает остальным родственникам ухаживать за могилой и убирать. Только так — по письменному разрешению!

Но так как Маша почему-то избегает общения и со мной, и с мамой, то мы не можем у нее добиться даже такой малости, как разрешения ухаживать за могилой отца. Ситуация сложилась тупиковая... Подошедший охранник задал вопрос: «У вас есть разрешение на уборку могилы? Нет? Тогда вы не имеете права убирать». Я столкнулась с этим лично несколько раз, — рассказала Ольга Шукшина.

В день рождения Василия Шукшина его могила была с утра прибрана. Кто провел уборку, Ольга Шукшина сказать затруднилась. Она выразила надежду, что это сделала все-таки Мария, сестра.

На Новодевичье кладбище младшая наследница писателя и режиссера и ее мама — Лидия Федосеева-Шукшина — приехали вместе. Федосеева-Шукшина возложила на могилу покойного мужа корзину пионов и роз.

Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина

Народная артистка России рассказала, что пионы и розы не были любимыми цветами Василия Макаровича. Так как он был простым человеком, то предпочитал простые полевые ромашки, васильки. Однако в цветочном магазине по пути на Новодевичье кладбище на могилу мужа полевых цветов не оказалось. И Лидия Николаевна выбрала корзину на свой собственный вкус.

Лидия Федосеева-Шукшина показала NEWS.ru письмо от Василия Шукшина, которое она хранит более полувека и в трудные моменты перечитывает.

«Дорогие мои малышкины! — писал Шукшин, — Соскучился по вас, стосковался. Ужасть! Любимые мои, я уже забыл, как вы ругаетесь (все трое)... Очевидно, предоставится эта возможность, но все ж... хоть бы скорей! Скоро приеду (завтра-послезавтра). Челюлю. Папа».

Это письмо хранится в рамке в квартире Лидии Федосеевой-Шукшиной на улице Бочкова на самом видном месте.