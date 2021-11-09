«Шамалова в шоке»: жена миллиардера заявит в прокуратуру на Собчак

Жанна Шамалова, чьё интервью вышло на YouTube-канале «Осторожно: Собчак», подаст в прокуратуру жалобу с просьбой инициировать проверку в отношении авторов шоу. Новая жена Кирилла Шамалова, предполагаемого бывшего зятя президента России, хочет выяснить, каким образом информация, представляющая тайну её частной и семейной жизни, а также закрытые документы медицинского характера (так называемая врачебная тайна) могли попасть к Ксении Собчак. И по какому праву ведущая озвучила все эти сведения без её согласия.

Почему Шамалова осталась недовольна интервью Собчак

В эфире YouTube-шоу Ксении Собчак Жанна Шамалова рассказала, что пытается разрешить семейный конфликт с супругом и найти пропавшую дочь. Как объяснил NEWS.ru её адвокат Александр Самухов, Шамалова и Собчак не договаривались заранее о темах интервью. По словам юриста, «Жанна Валерьевна честно отвечала на вопросы, которые ей задавала ведущая». При этом защитник отметил, что обнародование Ксенией Собчак в этом интервью информации сугубо конфиденциального характера «стало огромным шоком для Шамаловой».

Жанна Валерьевна не могла даже представить, что информация, составляющая медицинскую тайну, будет демонстрироваться в эфире. Также как и аудиозапись разговора с директором фирмы, занимавшейся подбором суррогатной матери и сопровождавшей процесс беременности и родов. О том, что такие вещи недопустимо обсуждать в эфире, Жанна Валерьевна явно дала понять на интервью — её изумление и растерянность от соответствующих вопросов были видны невооружённым взглядом, — рассказал Самухов.

Адвокат заявил NEWS.ru, что в ближайшие дни обратится в правоохранительные органы с просьбой установить, кто предоставил Ксении Собчак документы, составляющие тайну частной жизни Жанны Шамаловой, и каким образом запись телефонного разговора директора клиники с клиенткой оказалась у ведущей.

Жанна Шамалова zhannashamalova88/instagram.com

Разглашение врачебной тайны стало для Шамаловой не единственным сюрпризом в итоговом варианте её же интервью. В программу Ксении Собчак были вмонтированы реплики предыдущего супруга героини — бывшего заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Сергея Волкова, который отзывался о Шамаловой в негативном ключе. Он обвинил экс-жену в присвоении его имущества и препятствовании в общении с их общим ребёнком.

Александр Самухов пояснил NEWS.ru, что интервью с Волковым было записано отдельно от беседы с Шамаловой и не было показано ей. В связи с этим его доверительница не могла ответить на несостоятельные, как утверждает юрист, упрёки бывшего мужа.

Сказанное господином Волковым в интервью Собчак не соответствует действительности. Его аргументы опровергнуты судебными актами, уже вступившими в законную силу после суда между экс-супругами. Установлено, что Жанна Шамалова не присваивала себе никакого якобы миллионного имущества г-на Волкова. И общаться с совместным ребёнком она не запрещает, — заявил юрист.

Он подчеркнул, что «Жанна на протяжении всего интервью не сказала ни одного плохого слова ни о бывшем муже Волкове, ни о нынешнем — Кирилле Шамалове».

В чём причины конфликта в семье Шамаловых?

По словам Александра Самухова, Жанна Шамалова согласилась дать интервью Ксении Собчак (оно было записано вскоре после скандального ДТП с участием ведущей в Сочи) в надежде на то, что эта беседа станет неким толчком к решению её проблем. Она рассчитывала, что её муж выйдет с ней на связь, она сможет с ним договориться.

Жанна Шамалова и Кирилл Шамалов zhannashamalova88/instagram.com

Несколько месяцев назад Кирилл Шамалов подал исковое заявление в суд о признании брака с Жанной Шамаловой фиктивным. Жанна Шамалова не согласна с позицией мужа.

Всем очевидно, что брак был заключён по любви. Множество изданий писали об их романе (Жанны и Кирилла Шамаловых. — NEWS.ru), все друзья наблюдали развитие их отношений. Кирилл Шамалов выражал свои чувства к жене в том числе на своих личных страницах в социальных сетях. Зачем им теперь подан иск о признании брака недействительным — загадка, — считает адвокат.

Незадолго до того, как Шамалов заявил о своём желании развестись, супруги обратились в клинику, сотрудники которой помогли выбрать суррогатную мать для из будущего ребёнка. У Жанны есть сын-подросток от предыдущего брака, больше забеременеть не получилось из-за проблем со здоровьем. Однако буквально за две недели до родов, утверждает Жанна Шамалова, суррогатная мама исчезла. Адвокат отметил, что главными задачами сейчас является выяснить судьбу дочери и отстоять свои материнские права.

Права нарушены по целому ряду пунктов. Заявление о пропаже суррогатной матери подано 8 октября, и до сих пор никаких новостей нет. Только информация, что оно передано в Следственный комитет Москвы для проверки. И всё. Вдумайтесь: пропал человек! А кто-то искал суррогатную мать? Кто-то опросил директора фирмы или супруга Жанны? Неизвестно. И в этой «войне» нет выигравших, все пострадавшие, особенно ребёнок, который в настоящее время лишён материнского тепла, — резюмировал защитник.

Дело Жанны Шамаловой ведёт группа адвокатов, среди которых Виктория Крылова, известная по многим резонансным делам. С неё взята подписка о неразглашении.

Независимый юрист Анна Фролова по просьбе NEWS.ru оценила перспективы судебного разбирательства Жанны Шамаловой с Ксенией Собчак. По мнению эксперта, авторы интервью нарушили ч. 1 ст. 137 УК РФ, касающуюся запрета на незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия человека. Эта статья предусматривают штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трёх лет либо лишение свободы на срок до двух лет. А также ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров), которая также предполагает штраф, исправительные работы и лишение свободы до четырёх лет.

После получения заявления от Шамаловой правоохранительные органы, уточнила Фролова, должны вызвать авторов программы, включая саму Ксению Собчак, для дачи объяснений, после чего будет установлена степень вины каждого. В зависимости от этого впоследствии и назначается наказание.