Сергей Гармаш представил фильм «Чебурашка» на кинофестивале в «Артеке»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Гармаш

Народный артист России Сергей Гармаш выступил в детском центре «Артек» в Крыму в рамках открывшегося Международного детского кинофестиваля «Алые Паруса» имени В.С. Ланового. Актер представил участникам фестиваля — детям и подросткам, которые отдыхают сейчас в «Артеке» — самый кассовый фильм «Чебурашка», в котором сыграл главную мужскую роль. Сергей Гармаш уже бывал на кинофестивале «Алые паруса» в Артеке и, по его словам, «такую теплую и мощную энергетику трудно найти где-то еще».

Обращаясь к детям, Гармаш напомнил, что на книгах о Чебурашке писателя Эдуарда Успенского (1937-2018) «выросли ваши дедушки-бабушки и родители».

Однако время идет, появляются новые технологии, идеи и образы. И возник Чебурашка нового времени. Насколько у нас [авторов и артистов фильма] получилось [создать хорошее кино] — судить зрителям, то есть вам, — подчеркнул Сергей Гармаш.

Отдельная ценность фестиваля, подчеркнул Сергей Гармаш, заключается в том, что фильмы и актерские работы оценивает детское жюри.

Международный детский кинофестиваль «Алые Паруса» в «Артеке» многие годы возглавлял народный артист СССР Василий Лановой (1934-2021). Он подчеркивал, что одной из главных задач кинематографа считает воспитание в молодежи любви к России.

После ухода из жизни Василия Ланового фестиваль возглавил народный артист России Андрей Соколов. Под флагом «Алых парусов» в Международном детском центре «Артек» собираются известные артисты, режиссеры, кинопродюсеры, авторы фильмов. Они представляют свои фильмы, а также дают мастер-классы для участников творческой смены.

В этом году в кинофестивале участвуют народный артист РСФСР Всеволод Шиловский, народный артист России Юрий Назаров, заслуженная артистка России Наталия Аринбасарова, народная артистка России Наталья Гвоздикова, заслуженная артистка России советский диктор Татьяна Судец и многие другие.

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