Рок-группа Киану Ривза воссоединилась через 20 лет

Фото: CHRIS TUITE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киану Ривз

Рок-группа Dogstar, в которой канадский актер Киану Ривз играл на бас-гитаре в 1990-х, воссоединилась спустя 20 лет, сообщает портал Today. Коллектив анонсировал тур в поддержку еще не вышедшего альбома.

Я скучал по игре вместе, скучал по написанию песен, скучал по выступлениям вместе. Это то, чего мне всегда не хватало, — сказал Ривз.

Он добавил, что как только музыканты начали играть, «это было хорошо, действительно позитивно и креативно», и тогда они подумали вернуться на сцену.

По словам Ривза, участники группы оставались друзьями и после приостановки деятельности. На протяжении многих лет они встречались на репетиционной площадке одного из музыкантов в его доме и играли вместе. Во время ранних джем-сейшенов группа не придумывала нового материала, но все изменилось во время пандемии в 2020 году. Тогда у них появилось больше совместного времени из-за карантина и ограничений на поездки.

Трио впервые с 2002 года выступило публично вместе на музыкальном фестивале BottleRock Napa Valley 27 мая. В сет вошли песни из первых двух студийных альбомов группы Our Little Visionary и Happy Ending, а также музыка из грядущего альбома. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) участники рок-группы написали, что это был фантастический день и они рады вернуться на сцену, а также поблагодарили слушателей.

В апреле фильм «Джон Уик 4», одну из главных ролей в которых исполнил Ривз, возглавил российский кинопрокат, собрав 92,4 млн рублей. В первую неделю в прокате России и стран СНГ он собрал 348 млн рублей.