Режиссёр сериала «Сваты» Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Работа над ним стартовала в начале 2020 года.
По словам Яковлева, сейчас главная задача для команды — снять отличный новый сезон, который понравится зрителям,
Мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет, — сказал артист.
Как писал NEWS.ru, российский артист Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда партнёр по сериалу «Сваты» Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома. По его словам, конфликта между актёрами не было и сейчас они вместе работают над седьмым сезоном сериала.
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