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Кинорежиссёр Владимир Бортко обратился к министру культуры Ольге Любимовой. Он попросил её найти 800 миллионов рублей для съёмок фильма о встрече Наполеона и Александра I.

Помогите, Христа ради! — заявил Бортко на заседании комитета по культуре Госдумы. По словам режиссёра, он уже полтора года не может найти необходимые средства. Любимова отметила, что 800 миллионов рублей...