Российский артист Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда партнёр по сериалу «Сваты» Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома. По его словам, конфликта между актёрами не было и сейчас они вместе работают над седьмым сезоном сериала.
Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект — что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он оказался для артиста более ценен, вот и всё, — сказал Добронравов в интервью «Собеседнику».
Он отметил, что съёмки новых серий ведутся в живописной деревне под Минском, при этом он успевает играть в московских спектаклях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина. В ролике показана сцена с празднованием Масленицы на ярмарке. Автор видео сделал подпись «Сваты будут». Съёмки проекта начались 28 января в деревне Дуличи. Основной площадкой стал дом, в котором, по сюжету, живут Иван и Валентина Будько.