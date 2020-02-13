https://static.news.ru/photo/c2d2c29c-4ef3-11ea-b120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский артист Фёдор Добронравов рассказал, чем закончилась история, когда партнёр по сериалу «Сваты» Анатолий Васильев заявил об уходе из популярного ситкома. По его словам, конфликта между актёрами не было и сейчас они вместе работают над седьмым сезоном сериала.

Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект — что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он оказался для артиста более ценен, вот и всё, — сказал Добронравов в интервью «Собеседнику».

Он отметил, что съёмки новых серий ведутся в живописной деревне под Минском, при этом он успевает играть в московских спектаклях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети появились первые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На видео — персонажи Иван Будько и его жена Валентина. В ролике показана сцена с празднованием Масленицы на ярмарке. Автор видео сделал подпись «Сваты будут». Съёмки проекта начались 28 января в деревне Дуличи. Основной площадкой стал дом, в котором, по сюжету, живут Иван и Валентина Будько.