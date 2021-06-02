«Ребёнок не родился»: Веденеева вспомнила о семейной трагедии

https://static.news.ru/photo/f2867484-c382-11eb-b22e-96000091f725_660.jpg Фото: Татьяна Веденеева/vk.com

Российская актриса Татьяна Веденеева вспомнила о семейной трагедии. В браке с бизнесменом Юрием Бегаловым у неё должен был родиться ребёнок, однако случайный инцидент обернулся серьёзной травмой и потерей малыша, сообщает «Россия 1».

Актриса рассказала в эфире телеканала, что отношения с Бегаловым не только подарили ей счастье, но и причинили сильнейшую боль. Когда Веденеева была беременна, она отправилась с супругом на рыбалку на лодке. В какой-то момент Бегалов захотел выйти с неё берег, но лодка постоянно отплывала. Веденеева попыталась помочь мужу — стала спускаться к воде, но поскользнулась на мелких камнях.

Маленький инцидент обернулся большой трагедией — женщина, которая на тот момент была на четвёртом месяце беременности, получила серьезную травму.

Ребёнок не родился, — с болью вспоминает Веденеева.

Отметим, что в тот момент супруги справились с потерей, однако спустя 10 лет бизнесмен ушёл из семьи. Бегалов полюбил другую женщину, которая родила ему сына. Веденеева дважды была замужем.

Ранее актриса Стелла Ильницкая призналась, что хотела сделать аборт, когда забеременела от молдавского артиста Георге Грыу. Она попросила прощение у наследницы за такие мысли.