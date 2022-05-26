«Распилочные дела»: кинокритик осудил идею Михалкова о евразийском «Оскаре» Кинокритик Корецкий высмеял идею Михалкова о евразийском «Оскаре»

Никита Михалков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинокритик Василий Корецкий в разговоре с NEWS.ru прокомментировал идею председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, который предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, аналогичной американскому «Оскару». По словам собеседника, эта тема возникла давно, но сейчас она абсолютно неважна, учитывая ситуацию в российском кинематографе. Более того, кинокритик не смог назвать страны, которые смогли бы участвовать в такой премии.

Это все настолько неважно в условиях разрушения проката и не понятно, что будет с производством фильмов. Учитывая, что правительство отказалось выделить дотации, вполне вероятна такая история, что к концу лета кинотеатры просто закроются и фильмы, которые будут сняты, просто не смогут выйти в прокат. В этом контексте, если посмотреть на картину целиком, то очевидно, что все эти предложения, премии — это какие-то распилочные просто дела, которые не имеют никакого значения, — считает Корецкий.

По его мнению, эту премию будут оплачивать не частные инвесторы, а видимо государство, поэтому это все «сотрясения воздуха».

Я не очень понимаю, что значит евразийская. Международная? Просто хотелось бы понять, фильмы из каких стран планируют показывать или выбирать. Я просто не могу назвать ни одну страну, кроме России, которая могла бы там участвовать, — подытожил кинокритик.

Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить ее премию, которая будет аналогична американскому «Оскару». По его словам, это необходимо для сохранения культурных и нравственных ценностей, подвергающихся мощным атакам Запада. Новая киноакадемия станет механизмом самозащиты «сущности евразийства» и развития евразийского пространства. Режиссер добавил, что премия новой киноакадемии должна быть дорогой и за нее «должны биться».