Путин поприветствовал участников кинофестиваля имени Ланового в Артеке

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин в лагере «Артек». Архивное фото

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с приветствием в адрес участников 30-го Международного детского кинофестиваля «Алые паруса имени Василия Семёновича Ланового» в лагере «Артек». Он выразил мнение, что мероприятие может стать отличной стартовой площадкой для творческих экспериментов юных артистов.

Отрадно, что Международный детский центр «Артек» вновь тепло и радушно встречает многочисленных гостей, дарит ребятам прекрасную возможность встретиться с известными режиссерами, актерами, художниками, организаторами кинопроизводства, выслушать их советы и рекомендации, поучиться мастерству. И, конечно, «Алые паруса» — это всегда яркая стартовая площадка для смелых творческих экспериментов юных артековцев, — написал Путин.

Он выразил надежду, что образовательный и просветительский проект и дальше будет помогать талантливой молодежи в самореализации и профессиональном становлении. Путин также считает, что фестиваль «Алые паруса имени Ланового» на примере выдающихся достижений отечественного кинематографа поможет сформировать у молодого поколения уважение к родной истории и культуре.

Зрелищное образовательное мероприятие продлится с 1 по 10 июля, его проведут в 30-й раз. Главная цель фестиваля — патриотическое воспитание на примере лучших произведений отечественного кино, которые пронизаны любовью к Родине и преданностью традициям.