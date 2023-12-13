Публицист Мария Розанова скончалась на 94-м году жизни Писатель Быков сообщил о смерти публициста Марии Розановой в возрасте 93 лет

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Мария Розанова

Умерла публицист Мария Розанова, сообщил в своем Telegram-канале писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она скончалась в возрасте 93 лет.

Быков назвал Розанову своим идеалом человека. Причину смерти он не уточнил.

Мария Розанова родилась в городе Витебске на северо-востоке Белоруссии. Окончила факультет искусствоведения МГУ имени Ломоносова. Работала в Государственном музее истории российской литературы имени Даля. Преподавала в студии Театра имени Моссовета. Занималась литературной реставрацией. С 1977 по 1997 год была издателем, соредактором и главным редактором журнала «Синтаксис».

В 1973 году Розанова вместе с мужем, писателем Андреем Синявским, уехала из СССР во Францию. Осенью 1965 года Синявского арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде, он отбывал наказание в Мордовии, в 1971-м его освободили досрочно, спустя пару лет он переехал в Париж, где стал профессором литературы. Синявский, писавший под псевдонимом Абрам Терц, умер в феврале 1997 года в возрасте 71 года.

В ноябре стало известно о смерти бабушки режиссера Евгении Беркович, правозащитницы и писательницы Нины Катерли. Она скончалась на 90-м году жизни. В мае у Катерли прошли обыски по делу внучки, обвиняемой в оправдании терроризма.