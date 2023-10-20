Продюсер раскрыл, на какого певца похож SHAMAN Экс-продюсер SHAMAN отметил его схожесть с кумиром 80-х Шатуновым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Музыкальный продюсер Александр Яковлев в эксклюзивном интервью NEWS.ru раскрыл имя исполнителя, на которого, по его мнению, похож SHAMAN (Ярослав Дронов). Он считает, что певец похож на любимца поколения 80-х и 90-х, экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

Яковлев, который работал с Дроновым на проекте «Фактор А» на телеканале «Россия» в 2013 году, напомнил, что SHAMAN и Шатунов родились и выросли в небольших городах России. Экс-солист «Ласкового мая» родился в Башкирии, а рос в Оренбурге, Ярослав Дронов — из Тульской области. Оба исполнителя начинали свой творческий путь в жанре народной музыки.

SHAMAN изначально «народник» — начинал на сцене в жанре народной песни как вокалист. И Шатунов тоже: помимо исполнения известных хитов, очень круто играл на баяне и исполнял народные песни, — подчеркнул продюсер.

Он выразил свою точку зрения, что «народники рулят», поскольку жанр народной музыки, по его мнению, является универсальным с профессиональной точки зрения. Этот жанр «дает максимальную базу», на которой затем можно выстроить карьеру в любом другом музыкальном направлении.

Сам Яковлев является по образованию классическим пианистом, в 90-е работал в одном из составов «Ласкового мая», а его нынешний музыкальный коллектив «Оркестр Яковлева» работает именно в стиле народной музыки.

Ранее Александр Яковлев в эксклюзивном интервью NEWS.ru объяснил, почему SHAMAN не удалось стать звездой 10 лет назад, в 2013 году, после успешного выступления в телевизионном шоу «Фактор А» на телеканале «Россия» под руководством Аллы Пугачевой. По мнению Яковлева, Дронова тогда подвело отсутствие в репертуаре песен собственного сочинения.

Телеведущий Андрей Малахов на вечере памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» намекнул на человека, который, по его мнению, виновен в смерти исполнителя. Шоумен отказался называть имя этого человека, но отметил, что суды с ним за права на песни «не могли не сказаться на здоровье Юры». По словам Малахова, который был лично знаком с Шатуновым, Юрий был крепким и мужественным человеком детдомовской закалки, но судебные процессы могли пошатнуть его здоровье и ускорить смерть.