Малахов намекнул на возможного виновника смерти Шатунова Малахов намекнул на причастность Андрея Разина к смерти Шатунова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Место захоронения Юрия Шатунова

Телеведущий Андрей Малахов на вечере памяти Юрия Шатунова «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» намекнул на человека, который, по его мнению, виновен в смерти исполнителя. Шоумен отказался называть имя этого человека, но отметил, что суды с ним за право на песни «не могли не сказаться на здоровье Юры». По словам Малахова, который был лично знаком с Шатуновым, Юрий был крепким и мужественным человеком детдомовской закалки, но судебные процессы могли пошатнуть его здоровье и ускорить смерть.

Безусловно, все эти судебные процессы за право исполнять свои песни не могли не сказаться на здоровье Юры, — заявил телеведущий.

Он напомнил, что Шатунов незадолго до смерти все-таки выиграл суд у человека, «имя которого мы сегодня не будем называть».

Незадолго до кончины Юрий Шатунов судился за права на свои песни с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. Суд вынес решение в пользу Шатунова.

Ранее экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин назвал негодяями артистов, выступивших на концерте в «Крокус Сити Холле» в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. По словам Разина, трибьют «приговорен высшими силами», поэтому он будет по пятницам проклинать предков и потомков каждого из вышедших на сцену музыкантов, среди которых Лариса Долина, Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, SHAMAN, Игорь Крутой, Татьяна Буланова и многие другие. В свою очередь продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Разин угрожает артистам из-за сильного негодования и тревоги, поскольку понимает, что больше не сможет зарабатывать на творчестве Шатунова.