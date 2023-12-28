Прилепин заявил о возможной амнистии Хаматовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова может быть амнистирована. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился писатель, офицер «Росгвардии» Захар Прилепин. Он напомнил, что в России амнистируют некоторых бойцов ВСУ, принимавших в участие в военных действиях против ВС РФ и раскаявшихся в своем прошлом.

Отвечая на вопрос об инициативе общественников, связанной с желанием запретить въезд в России иноагентов и лишением их российского гражданства, Прилепин предположил, что «какая-то амнистия будет произведена».

Мы же амнистируем тех, кто воевал в составе ВСУ, если они не участвовали в катастрофических преступлениях. Если мы их амнистируем, то почему не амнистируем Чулпан Хаматову? — отметил Захар Прилепин.

При этом писатель подчеркнул, что пока не знает, в какой форме и на каких условиях может осуществляться амнистия такого рода.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что Чулпан Хаматова дискредитирует своими высказываниями звание народной артистки РФ. По мнению правозащитницы, почетных статусов также надо лишить участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вследствие их порочащего поведения и публикации соответствующих кадров в Интернете.

В конце ноября СМИ сообщили, что Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала СВО, со скандалом выгнали из рижского ресторана Cemodans. По данным журналистов, проблема возникла из-за того, что артистка общалась с персоналом на русском языке. Как сообщалось, гости заведения, находящиеся за соседним столиком, попросили Хаматову покинуть ресторан, но та в ответ опрокинула стакан с водой и стала грозить плохими отзывами.