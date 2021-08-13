«Не пили руку, которая тебя кормит»: Пригожин обратился к Зеленскому

Продюсер Иосиф Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне новых запретов на посещение страны российскими звёздами. В беседе с NEWS.ru он призвал лидера соседнего государства «включить голову».
Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и всё! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он всё равно артист по призванию, а не президент, — высказался продюсер.
Он также обратил внимание украинского лидера на то, что «жизнь длинная и за всё придётся расплачиваться рано или поздно». Пригожин призвал Зеленского использовать свои ресурсы и возможности, чтобы Россия и Украина пришли к миру.
А мы всё равно к миру придём. Но чем больше он это будет оттягивать, тем больше его будет ненавидеть свой же народ, — предостерёг продюсер главу государства.
Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову на три года. На