«Не пили руку, которая тебя кормит»: Пригожин обратился к Зеленскому

Продюсер Иосиф Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне новых запретов на посещение страны российскими звёздами. В беседе с NEWS.ru он призвал лидера соседнего государства «включить голову».

Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и всё! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он всё равно артист по призванию, а не президент, — высказался продюсер.

Он также обратил внимание украинского лидера на то, что «жизнь длинная и за всё придётся расплачиваться рано или поздно». Пригожин призвал Зеленского использовать свои ресурсы и возможности, чтобы Россия и Украина пришли к миру.

А мы всё равно к миру придём. Но чем больше он это будет оттягивать, тем больше его будет ненавидеть свой же народ, — предостерёг продюсер главу государства.