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«Не пили руку, которая тебя кормит»: Пригожин обратился к Зеленскому

19:00, 13 августа 2021
«Не пили руку, которая тебя кормит»: Пригожин обратился к Зеленскому Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Продюсер Иосиф Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне новых запретов на посещение страны российскими звёздами. В беседе с NEWS.ru он призвал лидера соседнего государства «включить голову».

Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и всё! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он всё равно артист по призванию, а не президент, — высказался продюсер.

Он также обратил внимание украинского лидера на то, что «жизнь длинная и за всё придётся расплачиваться рано или поздно». Пригожин призвал Зеленского использовать свои ресурсы и возможности, чтобы Россия и Украина пришли к миру.

А мы всё равно к миру придём. Но чем больше он это будет оттягивать, тем больше его будет ненавидеть свой же народ, — предостерёг продюсер главу государства.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому исполнителю Филиппу Киркорову на три года. На сайте Министерства культуры Украины позже появился обновлённый список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. В перечень не попал Киркоров, однако там оказалось имя Пригожина, а также ещё 203 человека, большинство которых — россияне.

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