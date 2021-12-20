Потерявший дочь Конкин: могу не дожить до конца суда, сердце не выдержит

Адвокат заслуженного артиста России Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала NEWS.ru о состоянии 70-летнего актёра, потерявшего дочь в сентябре 2020 года. По её словам, Конкин опасается, что не доживёт до конца суда по делу о гибели его дочери Софии, если у него «не выдержит сердце». Юлия Нитченко отметила, что наибольшие расстройства артисту доставляют телевизионные ток-шоу, герои которых допускают негативные высказывания о его семье.

Сегодня, 20 декабря, в Пресненском районном суде Москвы начались слушания по делу о гибели 32-летней Софии Конкиной в бассейне фитнес-клуба «Джамп». Совладелице и руководителю фитнес-клуба Анне Андриановой, которую обвиняют в оказании услуг, повлекшим по неосторожности смерть человека, грозит до шести лет лишения свободы.

Владимир Конкин отказался общаться с представителями СМИ, доверив эту роль своему адвокату Юлии Нитченко. В беседе с NEWS.ru она охарактеризовала состояние актёра как неудовлетворительное и рассказала о его опасениях не дожить до конца суда из-за слабого сердца.

У него (Владимира Конкина. — NEWS.ru) неудовлетворительное состояние. Хронические заболевания (он ведь инвалид второй группы, ему была сделана операция на сердце) и эта стрессовая ситуация негативно сказались на нём. Он очень недоволен негативом, который пресса, в особенности ток-шоу на федеральном канале, вылили на его семью после смерти Софии. Говорит, что если так дальше будет происходить (снова выйдут в эфир негативные передачи. — NEWS.ru), «я не доживу до конца суда, сердце не выдержит», — рассказала Юлия Нитченко.

Адвокат Владимира Конкина добавила, что ему сейчас «очень тяжело», и призвала не очернять, а соболезновать человеку, переживающему горе.

Ранее друзья и коллеги Владимира Конкина рассказали NEWS.ru, что министерство культуры, по их словам, раз за разом отказывается присвоить актёру звание народного артиста РФ, хотя необходимые для этого документы подавались в ведомство его представителями неоднократно.

Актёр Станислав Садальский, снимавшийся с Конкиным в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», пояснил, что пять лет назад его коллеге не хватило всего одного голоса для получения звания народного артиста России. По словам Садальского, член наградной комиссии, проголосовавший против присвоения Конкину почётного звания, объяснил свой отказ тем, что тот якобы «выпивает». При этом Садальский подчеркнул, что Владимир Конкин — «потрясающая личность» и звание ему вовсе не требуется.