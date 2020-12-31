Пошёл своей дорогой: чем уникален творческий путь Владимира Коренева

Народный артист РФ Владимир Коренев, известный по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», умер 2 января на 81-м году жизни. Как рассказала дочь актёра, перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом. О жизненном и творческом пути артиста — в материале NEWS.ru.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В школьные годы он заинтересовался театром, после чего в 1957 году поступил в ГИТИС. Уже на последнем курсе Коренев получил главную роль в фильме Владимира Чеботарёва «Человек-амфибия», которая принесла ему широкую известность.

В 1961 году артист поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский), в котором играл всю жизнь. На его счету такие спектакли, как «Собачье сердце», «Стакан воды», «Хлестаков», «Прощание в июне». Кроме того, Коренев продолжал сниматься в кино. Он известен по ролям в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далёкой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение» и «Победитель».

Удивительная и уникальная внешность сыграла с Кореневым злую шутку. Из-за неё актёр слишком сильно сросся с образом Ихтиандра. Это была его первая большая роль, и всю последующую жизнь артист провёл в её тени. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России Мария Безрук.

Это пример трагической актёрской судьбы. Невзирая на большую фильмографию Коренева, единственная роль, которую знают все, — Ихтиандр. С одной стороны, его обожала вся страна. Женщины Советского Союза писали актёру сотни писем, все хотели от него детей. По большому счёту очень многие роли не были сыграны, потому что Коренев слишком плотно сросся с образом Ихтиандра. Слава богу, что у Владимира Борисовича был театр, счастливо сложилась семейная жизнь и он нашёл себя. Но с точки зрения профессии это очень драматический пример, потому что большая часть ролей пришла уже тогда, когда Коренев потерял свою ангельскую форму. И они были достаточно обывательскими. Мария Безрук кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России кинокритик, продюсер и член Союза кинематографистов России

Знакомые Владимира Коренева всегда отзывались о нём как о хорошем и справедливом человеке. При этом он был самодостаточным. Возможно, эта черта развилась у артиста из-за того, что все его герои достаточно крепко стоят на земле, бедных людей среди них нет. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал кинокритик и актёр Александр Шпагин.

«Человек-амфибия» «Ленфильм»

У Коренева очень интересная и своеобразная судьба. Он строил свою жизнь исключительно сам, что для актёра большая редкость, отмечает кинокритик. После полюбившейся всем роли Ихтиандра Владимир Борисович пропал из всеобщего обозрения. Артист продолжал сниматься в кино и играть в театре, но его творчеством никто не интересовался, рассказывает Шпагин.

Возвращение Коренева произошло в 80-е годы. Тогда на экраны начали выходить фильмы о мафии и криминальном мире.

Коренев сам признавался, что не любит исполнять лирические роли. Ему нравилось играть отрицательных персонажей. Сначала зрители его не узнавали. Когда на экраны вышел известный фильм «Криминальный талант», Владимира Борисовича даже перепутали с Игорем Старыгиным. Но потом все одумались, когда Коренев появился с ним в одном фильме «Дорога в ад». Коренев первым в Советском Союзе программно стал показывать отрицательных героев обычными людьми. Именно таким был его образ циника, который смотрит в сторону Запада в фильме «Свет далёкой звезды». Коренев играл так, что зритель не понимал, за кем из героев правда. Александр Шпагин киновед и кинокритик киновед и кинокритик

После 1987 года Коренев начал играть загадочных персонажей, что очень сильно коррелировало с его внешностью. В тот момент в какой-то степени началась эра Владимира Борисовича, который дождался своего звёздного часа, считает кинокритик. Коренев не побоялся резко уйти с уготованной для него тропы. Артист хотел жить на своей стороне улицы, при этом чтобы её освещало солнце. И он этого достиг, подытожил Шпагин.