Почему Асмус и Шевчука судят за дискредитацию ВС, а Галкина и Меладзе нет? Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключили, что некоторые артисты могут использовать связи в высоких кругах, чтобы уйти от ответственности

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кристина Асмус

31 августа стало известно, что в Тверской суд Москвы поступило дело о дискредитации российской армии со стороны актрисы театра и кино Кристины Асмус из-за ее критических слов в соцсетях о специальной военной операции России на Украине. Сегодня, 1 сентября, в нарушении той же статьи обвинили заслуженную артистку РФ Татьяну Рудину. Почему одних деятелей культуры привлекают к ответственности и быстро выносят приговор, а проверки в отношении других звезд длятся месяцами либо их спорные высказывания пока вообще остаются незамеченными компетентными органами, выяснял NEWS.ru.

Кого из звезд признали виновными в дискредитации ВС РФ?

16 августа лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, который во время своего концерта в Уфе в мае критически высказался об СВО, сыронизировал над президентом Владимиром Путиным и сравнил Родину с нищей старушкой с протянутой рукой, был признан судом виновным по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Артисту назначили штраф размером 50 тысяч рублей.

Как выяснилось позже, причиной составления административного протокола на Шевчука стало то, что лидер «ДДТ» в ходе концерта задавал зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий российских военных на территории Украины. В копии судебного постановления, оказавшейся в распоряжении СМИ, говорится, что для дискредитации Вооруженных сил России их упоминание вовсе не обязательно.

Задавая подобные вопросы, Шевчук Ю. Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящим на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения Вооруженных сил РФ при осуществлении военной операции, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС при осуществлении СВО. При этом необязательно озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» и «армия», — говорится в постановлении.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Шевчук

Чуть меньшую сумму — 40 тысяч рублей — обязали выплатить актера и музыканта из Екатеринбурга Олега Ягодина. В его выступлении со сцены на фестивале Ural Music Night суд усмотрел состав аналогичного правонарушения.

«Меладзе не перешел красную черту и поэтому вернулся»

23 июня ростовский блогер Гаспар Авакян сообщил, что пожаловался в полицию на Максима Галкина из-за постов артиста в соцсетях. Изучив произнесенные комиком слова, МВД нашло в них признаки распространения заведомо ложной информации об армии РФ (часть 1 статьи 207.3 УК РФ) и направило обращение блогера в региональное управление Следственного комитета.

Авакян рассказал NEWS.ru, что обратился в полицию из-за слов Галкина о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе». Высказывание артиста прозвучало на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале юмориста в праздник Пасхи 24 апреля.

Когда человек (Максим Галкин. — NEWS.ru) говорит о том, что на Украину якобы летят российские крылатые ракеты, попадают в жилой дом и гибнет семья с маленьким ребенком, вы считаете это нормальным? — объяснил Авакян свои претензии к артисту.

О результатах проверки его заявления против Галкина блогер заявил NEWS.ru, что до сих пор, спустя почти два с половиной месяца, не получил никаких уведомлений от правоохранителей, но с нетерпением ждет итогов работы следователей по этому делу.

Критически оценивали действия России на Украине и другие артисты. Однако к ним у правоохранительных органов пока нет претензий. В беседе с NEWS.ru юрист, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин связал этот факт с отсутствием заявлений против данных знаменитостей. Депутат пояснил, что заявление в правоохранительные органы может подать любой гражданин, заподозривший в высказываниях того или иного человека нарушение закона.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сам Швыткин на днях попросил провести проверку в отношении руководства диско-клуба «Радуга» в Москве. В минувшие выходные в заведении проходил музыкальный фестиваль «Фестик 2022», на котором выступал Валерий Меладзе.

По заявлению проводится доследственная проверка. Это целый комплекс мероприятий. Если факты нарушения закона подтверждаются, то дело передается в суд, который принимает решение. Но дело может быть и прекращено за отсутствием состава преступления, — пояснил депутат.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян в разговоре с NEWS.ru назвал вопрос проверок артистов по статье о дискредитации ВС РФ «непростой ситуацией».

Одно дело, когда Юрий Шевчук открыто во время концерта обозначил свою определенную позицию. На этом концерте по роду своей деятельности присутствовали сотрудники правоохранительных органов. Они услышали слова Шевчука, сочли их нарушением закона и инициировали обращение в суд. В таких случаях не требуется дополнительных проверок, чтобы возбудить дело. Ведь факт очевиден: слова прозвучали такие-то, из уст именно этого человека и артиста, — пояснил Манукян.

По его словам, значительно сложнее обстоит дело с высказываниями деятелей культуры в социальных сетях. В результате взлома страницы тексты от имени публичного человека могут быть выставлены посторонними людьми.

Много страничек фейковых, ненастоящих. Не верифицирована была страница Ивана Урганта, на которой и размещались посты и перепосты определенного содержания (в которых можно усмотреть дискредитацию ВС РФ. — NEWS.ru). Иван Ургант, насколько мне известно, отрицает, что это была его страница. Так это или нет, выяснение требует времени, — сказал эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иван Ургант

Что касается Валерия Меладзе, то он, по мнению собеседника NEWS.ru, в своих видеороликах «по большому счету не перешел красную черту».

Да, он совершил определенную ошибку, но по большому счету не перешел красную черту. Именно поэтому он вернулся и сейчас выступает в Москве, а Галкин не вернулся, — выразил свою точку зрения Манукян.

Он предположил, что за делом против Кристины Асмус может последовать «множество подобных процессов в отношении других звезд».

Спасут ли звезд от ответственности связи в высоких кругах?

Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключили, что некоторым знаменитостям всё же удастся избежать неудобных вопросов от правоохранительных органов благодаря личным связям в высоких кабинетах. В их наличии сомневаться не приходится. Так, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказывал о близких связях Максима Галкина с правительством России.

Мы часто снимались у него (Максима Галкина. — NEWS.ru) в программах, бывали на одних банкетах. И он не произвёл на меня впечатления безрассудного человека. Это был молодой парень, очень близкий к правительству. Вице-премьер к нему на день рождения приходил. То есть не Галкин к ним [приходил], а они к нему, — вспоминал Эдгард Запашный.

По словам руководителя комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрея Цыганова, личные связи «конкретных представителей культурных помоек с пятой колонной в российской власти имеют место». Цыганов привел в пример Моргенштерна, которого общественники пытались привлечь к ответственности по нескольким статьям еще до начала СВО. Однако, по информации Цыганова, «вмешался высокопоставленный человек», и «мальчика оставили в покое».

Я думаю, что в случае со всякими Меладзе, «БИ-2», Манижами ситуация может быть абсолютно такая же — личные связи, — предположил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Меладзе

Вадим Манукян в беседе с NEWS.ru вспомнил эфир на федеральном телеканале, в котором участвовал несколько лет назад. По его словам, перед началом записи к нему подошел продюсер и потребовал, чтобы в рамках передачи «не звучало ни единого критического слова в адрес Аллы Пугачевой». В противном случае продюсер обещал вырезать реплики эксперта и больше никогда не приглашать его на съемки.

Это и есть одно из проявлений лобби и связей, о которых мы сейчас говорим, — считает Манукян.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин также не стал исключать вероятности личных связей и возможного давления на правоохранительные органы со стороны высокопоставленных лиц.

Не хочу ни в коем случае никого обвинять в злоупотреблениях служебным положением либо в коррупции. Возможно, играет роль так называемый человеческий фактор. К примеру, жена высокопоставленного чиновника является поклонницей конкретного «проштрафившегося» артиста и давит на мужа, чтобы кумира не наказывали. И под давлением жены этот чиновник, допустим, выходит на компетентные органы, пытается в рамках дружеских отношений договориться, — допустил депутат.

Юрий Швыткин призвал чиновников и сотрудников правоохранительных органов помнить, что закон един для всех. И «если человек нарушил закон, он должен нести ответственность вне зависимости от степени своего таланта и наличия связей». Деятелям же культуры, продолжающим критиковать ВС РФ, Швыткин посоветовал отправиться в ДНР, выступить перед военнослужащими и только после этого делать какие-либо выводы и заявления.