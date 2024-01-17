«Победа нашего кино»: Певцов о сериале «Слово пацана» Певцов назвал сериал «Слово пацана» качественным и честным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Певцов

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — это хорошее и качественное произведение, ставшее победой для российского кинематографа, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. По его мнению, обвинения в адрес авторов сериала о том, что они героизируют детский бандитизм, не соответствуют действительности. Наоборот, его можно использовать в целях воспитания подрастающего поколения, считает парламентарий.

«Слово пацана» — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление. Я считаю, что это победа нашего кино, и побольше бы таких фильмов, — заявил Певцов.

Вместе с тем артист подчеркнул, что родителям, желающим показать сериал своим детям, следует объяснять им, что именно персонажи «Слова пацана» делают не так. Оценивая текущее состояние российского кино, Певцов отметил, что оно постепенно начинает новую жизнь.

Нам, конечно, еще далеко до великого советского кинематографа. Но то, что сейчас происходит, то, какие фильмы выходят, свидетельствует о том, что мы начинаем движение в нашу, отечественную сторону, — подытожил он.

Режиссер, звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов ранее высоко оценил игру актера Ивана Янковского в сериале «Слово пацана». По его словам, у внука легендарного артиста Ивана Янковского есть талант. Вместе с тем Михайлов подчеркнул, что он посмотрел лишь три серии сериала.