Актер Александр Михайлов высказался об игре Янковского в «Слове пацана» Народный артист Михайлов назвал игру Янковского в «Слове пацана» замечательной

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Александр Михайлов

Актер Иван Янковский замечательно сыграл роль в «Слове пацана», заявил NEWS.ru народный артист и режиссер, преподаватель ВГИКа, звезда советского фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов. При этом он уточнил, что лично посмотрел только три эпизода сериала Жоры Крыжовникова.

Иван Янковский — хороший актер. Я знал его дедушку хорошо, мы с Олегом Янковским работали 10 лет в Саратове (Александр Михайлов и Олег Янковский в начале карьеры служили в Саратовском драматическом театре. — NEWS.ru) и Филиппа (Филипп Янковский, сын Олега Янковского. — NEWS.ru) хорошо знаю. Иван Янковский — очень талантливый парень, исходя из трех серий, которые посмотрел, могу сказать, что он просто замечательно работает, — сказал Михайлов.

Актер отметил, что сам сериал Крыжовникова о подростковой преступности и бандах в Казани конца 1980-х годов — это серьезная и атмосферная. В то же время Михайлов воздержался от конкретных оценок, так как не досмотрел его до конца.

Ранее актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана», показал видеозапись проб на роль. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры сцены, которая перешла другому актеру — Вячеславу Копейкину. Сам Зулькарнаев назвал такие изменения обычной практикой в кинематографе.