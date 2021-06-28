Певец Валерий Сюткин ответил на вопрос о вакцинации 10-месячного сына

Певец и музыкант Валерий Сюткин поделился с NEWS.ru мнением по поводу целесообразности вакцинирования детей от коронавируса и рассказал, будет ли делать прививку своим наследникам, включая 10-месячного Льва.

У меня трое взрослых детей, а самому маленькому (10-месячный Лев, которого артист крестил на днях в монастыре. — NEWS.ru) пока не нужно. Но для того, чтобы остановить пандемию, как показывает мировая практика, необходимо применять вакцину. Я сам привит «Спутником V», потом ещё переболел, но в лёгкой форме, — пояснил Сюткин.

Певец призвал российских родителей дождаться новостей о готовности детской вакцины, выслушать позицию врачей о безопасности и эффективности препарата и только после этого принимать решение о том, стоит ли ставить прививку от COVID-19 своим детям.

Надо подождать и сначала привить достаточное число взрослых, которые сопротивляются вовсю. Мы и так отстаём от мирового графика вакцинации. У нас то открывают рестораны и концерты, то закрывают. Чтобы победить коронавирус, к сожалению, пока нет другого выхода, кроме вакцинации, — отметил певец.

Ранее гендиректор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что вакцину от COVID-19 могут начать испытывать на детях в начале 2021 года. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила: детский препарат от коронавируса появится ещё не скоро, так как сначала его надо разработать, а затем убедиться в безопасности. Всемирная ассоциация здравоохранения на днях выпустила рекомендации, согласно которым дети и подростки подлежат вакцинации, но не в первую очередь, поскольку обычно переносят COVID в лёгкой форме.