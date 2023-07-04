Певцов призвал национализировать кино, телевидение и радио Депутат Госдумы Певцов призвал частично национализировать телевидение, радио и кинопрокат

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что телевидение, радио и кинопрокат должны быть «хотя бы частично национализированы». Таким мнением он поделился в беседе с NEWS.ru. По словам актера, эта мера позволит государству вмешиваться в содержание того, что показывают людям. Певцов считает национализацию необходимой, так как за «30 лет сумели дебилизировать зрителя до такой степени, что он не может понять, что „Чебурашка“ — это чудовищное, мерзкое, пошлое кино».

У нас в основном телевидение частное. И они живут от рекламы. Чем грязнее, потнее и скабрёзнее передачи, тем выше рейтинг. Почему-то так получается. За 30 лет сумели дебилизировать зрителя до такой степени, что он не может понять, что «Чебурашка» — это чудовищное, мерзкое, пошлое кино, — подчеркнул Дмитрий Певцов.

Депутат Госдумы высказал мнение, что «что такие массовые структуры воздействия на население, как телевидение, радио, кинопрокат, должны быть хотя бы частично национализированы».

И тогда государство сможет вмешиваться в содержание того, что показывается людям, в том числе за бюджетные деньги. Пока это находится в частных руках, вопрос не сдвинется. Потому что бизнесмены заинтересованы в зарабатывании денег прежде всего, — объяснил он.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что театр «Ленком» прекратил свое существование почти сразу со смертью режиссера Марка Захарова. Артист рассказал об этом, отвечая на вопрос о решении покинуть труппу. Певцов признался, что если бы у него не было сейчас работы депутата и концертов, а был бы только театр «Ленком», ему «было бы худо».