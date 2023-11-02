«Переродиться смогу только в следующих жизнях»: Гузеева о критике зрителей Гузеева заявила, что не обращает внимания на критику зрителей

Фото: Студия Красный Квадрат/Пресс- служба первого канала

Лариса Гузеева

64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что перестала обращать внимание на критику и советы поклонников. Актриса отметила, что занимается любимыми делами, и сможет «переродиться» только в следующих жизнях. Гузеева подчеркнула, что с 16 лет шла «своей дорогой» и «никого не слушала».

Первый раз проснулась с ощущением, что мне все равно, что обо мне пишут... Вероятно, что вы моложе, талантливее, удачливее и в стократ красивее меня и никогда бы не стали лепить пельмени, работать на ТВ, сниматься в кино и выходить на сцену. А еще вы презираете деньги и лучше всех в мире воспитываете детей, но... Я переродиться смогу только в следующих жизнях, а пока вот так. Не тратьте себя, давая мне советы, я и в 16 лет никого не слушала — шла своей дорогой, а теперь-то, — заявила телеведущая.

Ранее Гузеева вспомнила, как в 1984 году во время съемок картины «Жестокий романс» над ней потешалась Людмила Гурченко. По словам Гузеевой, она в то время была неопытной и не имела права голоса на картине, а Гурченко считалась именитой и уважаемой кинозвездой. Кадры с участием Гурченко впоследствии были вырезаны из фильма режиссером Эльдаром Рязановым, потому что ее героиня не вписалась в общую концепцию, сообщила Гузеева.

До этого Гузеева во время отпуска в Берлине рассказала о мечте иметь красивый дом с палисадником. По словам актрисы, ей всегда хотелось иметь аккуратный садик и иметь время для разведения цветов. Гузеева восхитилась германской архитектурой и объяснила свою любовь к красивым зданиям тем, что в «прошлой жизни» она была архитектором.