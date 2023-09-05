Гузеева уехала из России и вспомнила о своей главной мечте Гузеева в Берлине рассказала о мечте иметь красивый дом с палисадником

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

64-летняя актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) рассказала, что отправилась на каникулы в Берлин. Звезда «Жестокого романса» восхитилась германской архитектурой и заявила, что всегда мечтала иметь дом с палисадником и цветами на балконе. Гузеева объяснила свою любовь к красивым зданиям тем, что в «прошлой жизни» она была архитектором.

Снимаю балконы и красивые дома. Как мне это все нравится! Наверное, я в прошлой жизни была архитектором. Все эти детальки мимо моих глаз не проходят. Обожаю! Каждый раз, когда я такое вижу, думаю: «Когда у меня будет дом мечты, я также буду высаживать цветы и мне будет не лень за ними ухаживать», — сообщила Гузеева.

Также телеведущая отметила, что в молодости боролась с бессонницей, мечтая перед сном о доме на колесах. По ее словам, мысли о путешествиях успокаивали и помогали уснуть.

Я, когда не могла заснуть в молодости, мечтала о домике на колесах. Фантазировала, что у меня там будет внутри, какая у меня будет кровать, где я повешу телевизор, какой у меня будет стол... Я начинала путешествие в своем воображении и засыпала, — призналась актриса.

Ранее Гузеева опубликовала первое фото со съемок нового сезона шоу «Давай поженимся». На снимке вместе с Гузеевой в студии находилась соведущая Роза Сябитова. Программа «Давай поженимся» выходила в эфир Первого канала до 2022 года, после начала спецоперации на Украине съемки были приостановлены. Новые выпуски популярного шоу вернулись в сетку вещания в конце августа.