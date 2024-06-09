Отъезд из России, любовь к Украине, бизнес: где сейчас Ираклий Пирцхалава

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ираклий Пирцхалава

Певец Ираклий Пирцхалава, известный исполнением песен «Вова-чума» и «Лондон-Париж», несколько лет живет на две страны — Россию и Грузию. Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Ираклий Пирцхалава

Ираклий Пирцхалава родился 13 сентября 1977 года в Москве, окончил Государственный университет управления по специальности «менеджмент в музыкальной индустрии». Певец имеет российское и грузинское гражданство.

Творческую карьеру Пирцхалава начал в музыкальном коллективе «Клык и Купорос», затем вел авторскую программу «Клубные перцы» на радиостанции «Хит-FM». В 2003 году принял участие в проекте «Фабрика звезд», затем выпустил хиты «Вова-чума», «Лондон-Париж», «Капли абсента», «Сделай шаг» и другие. В разные годы участвовал в шоу «Танцы со звездами», «Остров» и «Один в один».

Что известно о личной жизни Пирцхалавы

Ираклий Пирцхалава был женат на Софье Гребенщиковой. В браке у них родились сыновья Илья и Александр. Пара развелась в 2014 году.

Семь лет назад исполнитель уехал из Москвы в Испанию. По его словам, он хотел дать лучшее образование своим детям. Во время пандемии Пирцхалава перебрался в Грузию, куда также приехала жить его бывшая супруга.

«Мы живем по соседству и по договоренностям, и по желанию детей. Когда я уехал в Испанию, дети поехали со мной, а бывшая супруга к нам часто приезжала. В Грузии мы живем вместе в одном городе и так существуем уже в привычном режиме», — говорил он.

Что Ираклий Пирцхалава говорил об Украине

Несколько лет назад артист в комментарии украинской прессе выразил сожаление, что не может часто бывать на Украине. Интервью с ним было опубликовано в сентябре 2022 года.

«Очень люблю Киев. Очень люблю Украину. Ну а что касается гастролей, то, когда я впервые приехал в Украину лет 15 назад, шоу-бизнес в Украине был не настолько развит, и в основном приезжали артисты из России. А сейчас в Украине очень много достойных, как мне кажется, артистов, и они пользуются гораздо большей популярностью», — сказал певец.

Фото: Anatoly Lomokhov/Xinhua Ираклий Пирцхалава

Пирцхалава также пожелал Украине мира над головой и в душе.

«Политическая активность, когда она есть, вызывает у меня исключительно уважение, но хочется, чтобы все происходило без жертв. Потому что вся эта борьба не стоит крови людей. Иной раз есть определенные спекулянты, которые с помощью политтехнологий направляют массы в негативное русло. Я искренне желаю, чтобы у вас был мир над головой и в душе», — добавил он.

Чем сейчас занимается Ираклий Пирцхалава

После переезда в Грузию певец открыл в Батуми ресторан и агентство недвижимости. Местные жители критиковали исполнителя за то, что он занимается продажей и сдачей квартир россиянам. Также их не устраивало, что в его заведении играла музыка на русском языке.

Несмотря на бизнес в Грузии, Пирцхалава остался частью российского шоу-бизнеса. В прошлом году он был участником шоу «Новые звезды в Африке», «Последний герой» и «Дуэты», а также выступил перед товарищеским матчем между сборными РФ и Кубы по футболу.

В декабре 2023 года Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию, где он должен был дать концерты в нескольких городах. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили «не обижаться и возвращаться».

«Я сейчас вернулся в Москву, действительно без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну, где должно было состояться несколько концертов. Вызывает печаль та ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, но есть все шансы, что концерты перенесутся. Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — сказал он «Газете.Ru».

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