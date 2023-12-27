Опубликовано фото памятника, который установили на могиле Ланового

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы стоят у Театра имени Вахтангова во время церемонии прощания с актером Василием Лановым

На могиле народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище в Москве установили памятник, передает корреспондент NEWS.ru. Официальное открытие монумента планируется ближе к 90-летию со дня рождения актера театра и кино.

На памятнике выгравированы названия наиболее известных фильмов и постановок, в которых принял участие Лановой. Это «Офицеры», «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Посвящение Еве», «Принцесса Турандот», «Маленькие трагедии» и «Антоний и Клеопатра».

Памятник установили к юбилею артиста, которому 16 января 2024 года исполнилось бы 90 лет. Тогда же планируется официальное открытие.

Василий Лановой умер 28 января 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Деятелю культуры было 87 лет. Похороны актера прошли с воинскими почестями. Его могила расположена недалеко от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося в ноябре 2020 года.

На прощании с Лановым присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, помощник президента РФ Владимир Мединский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, певец Григорий Лепс и многие другие политики и коллеги по цеху.