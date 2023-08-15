Никулин высказался о смерти клоуна Андрюши Юрий Никулин назвал смерть клоуна Андрюши огромной утратой для российского цирка

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Андрей Николаев

Смерть Андрея Николаева, известного как клоун Андрюша, стала огромной утратой для всего российского циркового сообщества, рассказал NEWS.ru пресс-секретарь Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин. По его словам, скончавшийся артист запомнился интеллигентным и образованным человеком, «коих в нашем мире с каждым разом все меньше».

Только от вас сейчас слышу. Я во Владивостоке нахожусь, пока не слышал этой новости. Грустно...потеря для цирка, клоунады, циркового сообщества. Очень образованный, очень воспитанный, интеллигентный человек, коих в нашем мире не так много и с каждым разом все меньше. Огромная утрата для российского цирка. Больше и сказать-то нечего, — добавил Юрий Никулин.

Народный артист РСФСР, режиссер-постановщик, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался 14 августа около полуночи. В пресс-службе «Росгосцирка» сообщили, что возможной площадкой для прощания станет Цирк Юрия Никулина, где четыре года назад состоялось последнее выступление артиста на манеже.

Ранее артиста экстренно госпитализировали в Москве 12 августа, у него наблюдалась острая стадия механической желтухи. Telegram-канал Mash сообщил, что при поступлении у Николаева также выявили коронавирус. Сообщалось, что артисту требуется хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, поскольку последствия этого крайне тревожны, вплоть до отказа печени, но он категорически отказывается от операции.

Николаев — исполнитель роли клоуна Андрюши, народный артист России, экс-наставник Аллы Пугачевой и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».