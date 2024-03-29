«Неповторимый стиль»: кинокритик раскрыл главную фишку режиссера Нолана Кинокритик Шнейдеров объяснил секрет успеха режиссера Нолана неповторимым стилем

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристофер Нолан

Фильмы режиссера Кристофера Нолана являются наглядным примером сочетания авторского и коммерческого кино, это его неповторимый стиль, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. Он напомнил, что картины режиссера собирают хорошие сборы и получают награды.

На мой взгляд, Нолан — наглядный и удивительный пример сочетания авторского и коммерческого кино. С одной стороны, его фильмы делают очень неплохие сборы, получают награды. В то же время там есть неповторимый стиль Нолана. Это абсолютно авторский кинематограф. Классический пример, как можно снимать авторское кино, доступное широкой массе зрителей, вызывающий огромный интерес и собирающий большие деньги, — отметил Шнейдеров.

Кинокритик подчеркнул, что любые рассуждения о режиссерах являются вопросом вкуса. Шнейдеров отметил, что многие люди считают фильмы Нолана слишком сложными и заумными. Среди картин режиссера кинокритик выделил «Помни» и «Начало».

Я бы отметил фильм «Помни». По-моему, это единственный фильм в истории, снятый задом наперед, от конца к началу. Совершенно потрясающий. И конечно же «Начало», — подытожил Шнейдеров

Ранее Шнейдеров высказал мнение, что в 2024 году «Оскар» был скучным, так как «все было понятно» по победителям и на результаты премии повлияли современные тенденции и обстановка в мире. Как и предполагал собеседник NEWS.ru, «Оппенгеймер» стал лучшим фильмом, Кристофер Нолан — лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи — лучшим актером.