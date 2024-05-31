Немоляева раскрыла, как проходит ее восстановление после коронавируса Немоляева: врачи довольно быстро поставили на ноги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Немоляева

У нас прекрасная медицина, считает народная артистка России Светлана Немоляева. Как она отметила в беседе с KP.RU, сейчас она восстанавливается на даче, куда ее отвезла внучка.

Здесь чистый воздух, не так жарко, как в Москве. Настроение у меня хорошее. На сцену выйду в июле, если все будет в порядке. Я хочу поблагодарить врачей, которые мной занимались. И персонал, и больница замечательные. Все очень чисто. Прекрасное отношение к пациентам. Меня довольно быстро поставили на ноги. У нас прекрасная медицина, — поделилась актриса.

Немоляева отметила, что в день, когда ей стало плохо, она сначала почувствовала слабость. Актриса добавила, что впервые болела коронавирусом, потому что во время пандемии она делала прививки.

Врачи запретили Немоляевой нервничать и посоветовали ей избегать физических нагрузок. Кроме того, медики порекомендовали пока обойтись без театральной сцены, поэтому спектакль с участием актрисы, который был запланирован на 1 июня, заменили на другой.

Ранее стало известно, что Светлану Немоляеву выписали из больницы. Как отметила сама Немоляева, у нее уже 6 июня будет спектакль.

Звезда советских фильмов 19 мая почувствовала себя плохо, после чего ее экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию. В театре Маяковского позднее подтвердили отмену спектакля «Бешеные деньги» из-за плохого самочувствия актрисы.