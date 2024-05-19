«112»: звезду фильма «Служебный роман» экстренно госпитализировали «112»: актриса фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева попала в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Telegram-канал «112» сообщает об экстренной госпитализации актрисы фильма «Служебный роман» Светланы Немоляевой. По данным канала, 87-летняя звезда советских фильмов почувствовала себя плохо сегодня, 19 мая.

По информации канала, Немоляеву госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее Telegram-канал Mash писал об экстренной госпитализации худрука Российской академического молодежного театра Алексея Бородина. По данным канала, состояние деятеля культуры оценивалось как средней тяжести. Авторы канала отмечали, что 82-летний худрук почувствовал себя плохо около недели назад.

До этого российский дрессировщик Юрий Куклачев был госпитализирован из концертного зала «Вегас Сити Холл». Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что врачи провели артисту трехчасовую операцию.

В начале мая Mash сообщал, что в Москве экстренно госпитализировали Леонида Зюганова — депутата Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По данным канала, у 35-летнего политика обнаружили серьезные проблемы с позвоночником. По информации Mash, Леонид Зюганов начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем.