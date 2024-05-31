Актриса Немоляева сообщила о выписке из больницы Немоляева: скоро уже буду играть в спектакле

Актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы, пишет «360». Как отметила в беседе с изданием сама Немоляева, у нее уже скоро будет спектакль.

Все в порядке. Меня выписали, я уже 6 июня буду играть в спектакле, — поделилась актриса.

Немоляева также добавила, что сейчас находится на даче.

Ранее сообщалось, что у Немоляевой были проблемы с сердцем. Уточняется, что врачи диагностировали у 87-летней артистки приступ фибрилляции предсердий.

Звезда советских фильмов 19 мая почувствовала себя плохо, после чего ее экстренно госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию. В театре Маяковского позднее подтвердили отмену спектакля «Бешеные деньги» из-за плохого самочувствия актрисы.

До этого госпитализировали худрука Российской академического молодежного театра Алексея Бородина. 82-летний худрук почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, а также был кашель и слабость.

В апреле народного артиста РСФСР Юрия Куклачева госпитализировали с бенефиса «Жемчужная нить жизни». Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой.