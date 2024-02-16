Британский певец Робби Уильямс испытывают особую любовь к России, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил, как, несмотря на критику общественности, артист выступил на открытии чемпионата мира по футболу в 2018 году, а затем угодил в скандал, показав средний палец на камеру.
В прямом эфире на весь мир он показал средний палец, потом якобы объясняя, что осталась одна минута до начала матча. Это прозвучало смешно, но это обращение к общественности, которая обрушилась с критикой, что, несмотря на все ваши разговоры, я все равно здесь, в Москве, в «Лужниках» и открываю чемпионат мира. Его песня Party like a Russian — вроде бы заигрывание, можно это трактовать как запись песни с целью получить больше заказов от олигархов, приглашения на дорогие вечеринки в Москве, но, мне кажется, это послание всем россиянам, что не все вас так недолюбливают на Западе. Русскую культуру так просто не отменишь. Наверное, Робби Уильямс под этим бы подписался, — сказал Бабичев.
Ранее музыкальный критик объяснил, что феномен Робби Уильямса, которому исполнилось 50 лет, объясняется невероятной харизмой и потрясающим вокалом. По его словам, тембр исполнителя можно узнать среди сотен голосов, а этот показатель всегда ценен для артиста. Бабичев отметил, что композиции Supreme, Rock DJ и Feel сделали Уильямса востребованным до такой степени, что он может давать успешные концерты на старом материале.