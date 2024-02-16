«Эпатажный и моложавый»: продюсер объяснил феномен Робби Уильямса Продюсер Бабичев: Робби Уильямс остается моложавым и эпатажным даже в 50 лет

Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

Робби Уильямс

Британский певец Робби Уильямс, которому на этой неделе исполнилось 50 лет, обладает невероятной харизмой и потрясающим вокалом, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, тембр исполнителя можно узнать среди сотен голосов, а этот показатель всегда ценен для артиста. Бабичев отметил, что Уильямс не выглядит на 50 лет и остается таким же моложавым и эпатажным.

Он по натуре лидер, однозначно только сольный исполнитель. Представляю, насколько ему было тесно в группе Take That. Ему 50, а кто даст? Эти цифры к нему не вяжутся. Все такой же моложавый, полон энергией. Он не меняет ни репертуар, ни поведение на сцене. Все такой же эпатажный, способный на нестандартные поступки, — отметил Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, как недавно на концерте в ОАЭ певец взял у русской девушки телефон, начал с ней общаться и записал приветствие для ее детей. По мнению продюсера, шоу Робби Уильямса также не устаревает и остается актуальным.

Здоровья мужику! 50 лет, все только впереди. Так держать! — заключил Бабичев.

Ранее Бабичев выразил мнение, что ряд артистов отказываются от дуэта с Ярославом Дроновым (SHAMAN) из-за зависти. Он объясняет это тем, что многие певцы десятилетиями не могут добиться того, что сделал Дронов за пару лет. При этом критик сомневается, что такое решение коллег по цеху больно ударит по карьере исполнителя.