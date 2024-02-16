«Бронебойные хиты»: музыкальный критик назвал лучшие песни Робби Уильямса Продюсер Бабичев: Supreme и Feel стали бронебойными хитами Робби Уильямса

Фото: IMAGO/Joeran Steinsiek/Global Look Press

Робби Уильямс

Британский певец Робби Уильямс, которому на этой неделе исполнилось 50 лет, выпустил много хитов, но особенно выделяются композиции Supreme, Rock DJ и Feel, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, эти песни сделали артиста востребованным до такой степени, что он может давать успешные концерты на старом материале.

Бронебойные хиты: Supreme, Rock DJ и Feel. Это то, что делает артиста востребованным. Такой багаж песен, какой Робби Уильямс насобирал за свою сольную карьеру, позволяет ему хорошо жить, даже если ты ничего нового не выпускаешь. Просто на старых хитах делаешь концерты, и они все равно будут востребованы, — сказал Бабичев.

Ранее музыкальный критик объяснил, что феномен Робби Уильямса объясняется невероятной харизмой и потрясающим вокалом. По его словам, тембр исполнителя можно узнать среди сотен голосов, а этот показатель всегда ценен для артиста. Бабичев отметил, что Уильямс не выглядит на 50 лет и остается таким же моложавым, эпатажным, способным на нестандартные поступки. В частности, недавно на концерте в ОАЭ певец взял у русской девушки телефон, начал с ней общаться и записал приветствие для ее детей.