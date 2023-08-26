Названа причина смерти Панфилова Mash: Панфилов умер после повторного инсульта

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Глеб Панфилов

Причиной смерти российского режиссера Глеба Панфилова стал повторный инсульт, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, врачи пытались спасти ему жизнь больше часа.

Причиной смерти Глеба Панфилова, по нашей информации, стал повторный инсульт. Больше часа врачи боролись за его жизнь, — отмечается в сообщении.

В мае 2023 года Панфилова уже госпитализировали с таким диагнозом. В августе директор «Ленкома» говорил, что режиссер чувствует себя плохо, но его состояние назвал удовлетворительным. 26 августа у Панфилова снова случился инсульт, пережить который он не смог, подчеркнул Telegram-канал.

Ранее со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера сообщалось, что народный артист РСФСР Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни после болезни.

Режиссер родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году он начал работать на «Ленфильме», где снял свой первый художественный фильм «В огне брода нет». В 1970-м на экраны вышла одна из наиболее известных его лент — «Начало». Главную роль там сыграла Инна Чурикова. Во время съемок фильма режиссер и актриса поженились и прожили вместе более 50 лет. В 1986 году Панфилов дебютировал как театральный режиссер в театре «Ленком» постановкой «Гамлета».