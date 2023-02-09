Назначен новый директор Третьяковской галереи Елена Проничева станет новым директором Третьяковской галереи

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Елена Проничева

Бывший руководитель Политехнического музея Елена Проничева станет новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры. Она сменит на этой должности Зельфиру Трегулову, которая покидает пост в связи с завершением срока трудового контракта.

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей, — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Проничевой предстоит сохранить опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов.

Елена Проничева с 2013 года занимала должность исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности в Москве, а в 2020 году возглавила Политехнический музей. Отец Проничевой — генерал армии Владимир Проничев, бывший первый заместитель директора ФСБ, экс-глава погранслужбы и совета директоров футбольного клуба «Динамо».

Ранее Трегулова рассказала, что из-за санкций Третьяковская галерея вынуждена была отменить многие совместные проекты с зарубежными коллегами. Она выразила надежду, что в какой-то момент к сотрудничеству с иностранными партнерами удастся вернуться. Директор галереи также добавила, что ее зарубежные коллеги также жалели об упущенных возможностях, так как готовившиеся выставки были бы крайне востребованы у аудитории.

В частности, по словам Трегуловой, пришлось отменить выставку современного индийского искусства из-за того, что за две-три недели после начала СВО стоимость перевозки произведений искусства выросла в три раза и стала неподъемной для бюджета выставки. Он, в свою очередь, составлялся с помощью меценатов, один из которых в числе первых попал под санкции.