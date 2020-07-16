Народный художник России Владимир Рузин умер на 72-м году жизни

Народный художник России, профессор Владимирского госуниверситета Владимир Рузин умер в возрасте 71 года. Его работы хранятся во многих российских музеях, в музеях Франции, Германии, а также в Министерстве культуры и Союзе художников.
О кончине преподавателя сообщила пресс-служба университета.
Ушёл из жизни профессор ВлГУ Владимир Рузин — наш любимый художник, педагог, философ. Народный художник России скончался 16 июля на 72-м году жизни, — сказано в сообщении.
Владимир Рузин также известен тем, что основал мастерскую эстампа и руководил ею, а также возрождал гравировку медных досок бескислотными техниками.
Рузин родился в Ленинском районе Крымской области. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Он работал профессором кафедры дизайна, ИЗО и реставрации ВлГУ. Звание народного художника ему было присвоено указом президента в прошлом году.
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