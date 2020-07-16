Народный художник России Владимир Рузин умер на 72-м году жизни

https://static.news.ru/photo/ae1aea40-c7a8-11ea-8db7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Рузин Фото: vk.com/vlsu_info

Народный художник России, профессор Владимирского госуниверситета Владимир Рузин умер в возрасте 71 года. Его работы хранятся во многих российских музеях, в музеях Франции, Германии, а также в Министерстве культуры и Союзе художников.

О кончине преподавателя сообщила пресс-служба университета.

Ушёл из жизни профессор ВлГУ Владимир Рузин — наш любимый художник, педагог, философ. Народный художник России скончался 16 июля на 72-м году жизни, — сказано в сообщении.

Владимир Рузин также известен тем, что основал мастерскую эстампа и руководил ею, а также возрождал гравировку медных досок бескислотными техниками.

Рузин родился в Ленинском районе Крымской области. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Он работал профессором кафедры дизайна, ИЗО и реставрации ВлГУ. Звание народного художника ему было присвоено указом президента в прошлом году.

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