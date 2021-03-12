Муж Аллы Иошпе умер через 40 дней после смерти певицы

https://static.news.ru/photo/1cf253f4-83a1-11eb-a99b-96000091f725_660.jpg Алла Иошпе и Стахан Рахимов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Муж Аллы Иошпе, советский и российский эстрадный певец Стахан Рахимов умер ровно через 40 дней после смерти жены. Ему было 83 года, о смерти артиста сообщил представитель Москонцерта Виталий Корн.

Жена знаменитого певца, народная артистка РФ Алла Иошпе умерла 30 января, ей тоже было 83 года. Певец не смог вынести утраты. Обстоятельства и причина смерти Стахана Рахимова уточняются.

Певец родился в Узбекистане, изначально выступал на сцене вместе с матерью, которая была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы. Затем они переехали жить в Москву, где Рахимов поступил в вуз.

Алла Иошпе повстречалась артисту, когда ему было 26 лет. Они начали петь вместе, гастролировали по всему Советскому Союзу. Через 16 лет певица тяжело заболела, ей требовалось лечение за границей. Артисты собрались в Израиль, но попали в опалу, их концерты были запрещены. Возобновить выступления супругам позволили только в конце 80-х.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у Иошпе остановилось сердце. И для того чтобы спасти певицу, было сделано всё возможное.