Молодая жена и сын в США: куда пропал Смолкин из «Моей прекрасной няни»

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Борис Смолкин

Заслуженный артист России Борис Смолкин прославился благодаря ситкому «Моя прекрасная няня». В последние годы он исчез из поля зрения средств массовой информации. Как сейчас живет актер и чем он занимается?

Чем известен Борис Смолкин

Борис Смолкин родился 2 марта 1948 года в Ленинграде. С детства он увлекался сценой, в 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (факультет музыкальной комедии), затем аспирантуру.

Смолкин работал в Театре музыкальной комедии, был постоянным участником Ленинградского театра капустников «Четвертая стена», руководимого Вадимом Жуком, а также исполнял сатирические куплеты в передачах «Бесплатный сыр» и «Плавленый сырок». В 1999 году он получил звание заслуженного артиста РФ.

Известность пришла к нему благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», вышедшему в 2004 году. Там актер исполнил роль дворецкого Константина.

Смолкин также озвучивал Йоду в фильме «Звездные войны», черепаху Скороход в мультфильме «Принцесса-лебедь» и других персонажей во многих картинах.

С 2014 по 2015 год он был одним из ведущих юмористического шоу «Это смешно!» на канале «Россия 1».

Личная жизнь Бориса Смолкина

Борис Смолкин женился на актрисе Марии Кузнецовой, когда ему было 22 года. В браке родился сын Владимир, однако спустя время союз распался.

«Мне было 22 года, когда мы познакомились, а ей всего 20 лет. Мы прожили где-то лет восемь вместе. Первый раз отцом я стал в 27 лет», — делился он в программе «Судьба человека».

При этом Смолкин отмечал, что решение расстаться было обоюдным.

«Развелись и развелись. Не хочу никого винить. Оба виноваты. Это было обоюдным решением. Она хотела выйти замуж за другого человека, поэтому захотела развестись. После того как побывали у судьи, мы пошли и выпили по бокалу шампанского с мороженым. На том и расстались», — говорил актер.

В конце 90-х Смолкин познакомился с концертмейстером Театра музыкальной комедии Светланой. Женщина была моложе его на 23 года, но препятствием для отношений стало не это, а ее семейный статус.

«Я в какой-то момент понял, что надо это все прекратить. Света не понимала. А потом я пошел просто в рукопашную. Меня пугала, конечно, разница в возрасте. Я не хотел ее тащить с собой в стариковское одиночество», — рассказывал звезда «Моей прекрасной няни».

Спустя время Светлана развелась и начала встречаться с актером. Однако они долго скрывали отношения, поскольку боялись осуждения. В 1999 году у супругов родился сын Глеб.

Чем сейчас занимается Борис Смолкин

Сейчас Борис Смолкин продолжает сниматься в кино и играть на сцене театра. Кроме того, он ведет актерский курс в санкт-петербургском Балтийском институте. Последние проекты с его участием — «Последний бой», «Ведьма» и «Последний день войны».

Чем известен сын Бориса Смолкина

Младший сын Бориса Смолкина Глеб сейчас не менее популярен, чем папа, поскольку ему удалось добиться успехов в фигурном катании. В паре с дочкой Этери Тутберидзе Дианой Дэвис Смолкин-младший стал победителем финала Кубка России среди юниоров в 2021 году.

Прошлым летом стало известно, что дочь Этери Тутберидзе и сын Бориса Смолкина женаты. Они заключили брак в американском штате Невада 18 марта 2022 года.

С 2022 года фигуристы не появляются на соревнованиях в России. СМИ утверждали, что спортсмены теперь будут представлять Америку, но они опровергали это.

«Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — объяснял Смолкин-младший.

В конце мая фигуристы перешли из сборной России в сборную Грузии. Тренер сборной России Елена Чайковская спокойно отреагировала на желание спортсменов сменить спортивное гражданство.

«Заявления от Дэвис и Смолкина на переход не поступало, но 22 мая к нам пришел релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. Мы рассмотрели этот вопрос, бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить. Они полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, на них не были затрачены деньги. Они не приезжали в Россию, поэтому мы их отпустили», — комментировала она.

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