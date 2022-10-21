«МК» узнал о сотне штрафов и еще одной аварии актрисы Большовой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анна Большова

Газета «МК» узнала детали «автомобильной» биографии актрисы Анны Большовой, которая насмерть сбила 31-летнюю женщину под Калугой. Актриса пользуется машиной уже девять лет, она регулярно ездит в свой загородный дом в Калужской области, где и произошло ДТП со смертельным исходом.

Большова в тот момент ехала на машине «Ауди-Q3» 2013 года выпуска, тогда же актриса и купила авто. За это время пробег машины составил 133 тысячи км. За годы поездок актриса 100 раз нарушила ПДД, причем нередко штрафы выписывались в Калужской области. Большинство нарушений — превышение скорости.

Последний штраф был выписан за четыре дня до происшествия 10 октября в Москве. Всего за 2022 год Большова успела нарушить правила 22 раза, все штрафы ею оплачены вовремя.

«Ауди» Большовой уже попадал в аварию. Это случилось в 2017 году, тогда автомобиль актрисы врезался в стоявшую машину. В тот раз все обошлось без жертв.

Анна Большова 14 октября насмерть сбила 31-летнюю мать двоих детей в деревне Грачевка Калужской области. Актриса поворачивала с одной улицы на другую.

Ранее сестра погибшей Олеси Борисенко подтвердила, что та была пьяна в момент аварии. Незадолго до трагедии женщина проводила время со своим двумя детьми, после чего муж отвез ее в Грачевку и высадил на неосвещенной развилке дороги.