Сестра погибшей под колесами авто Большовой женщины рассказала о ДТП

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Анна Большова

Сестра Олеси Борисенко, которую насмерть сбила в деревне Грачевка под Калугой актриса Анна Большова, рассказала, как произошло ДТП. Родственница погибшей заявила, что семья будет подавать на артистку в суд, сообщает телеканал «360».

Родственница погибшей женщины рассказала, что незадолго до трагедии та провела время со своими двумя детьми, после чего муж отвез ее в Грачевку и высадил на неосвещенной развилке дороги. Она подтвердила, что в момент аварии погибшая была пьяна.

Да, она была в нетрезвом состоянии, — сказала женщина.

Тем не менее, она сомневается, что актриса ехала на небольшой скорости, чтобы не заметить и сбить человека. Сама Большова утверждает, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте, была пьяна, а актриса, наоборот, трезва. Большова сама вызвала скорую и полицию после того, как насмерть сбила 31-летнюю мать двух детей. А позже заявила, что та и вовсе бросилась под колеса ее машины.

Ранее подруга детства Олеси Борисенко (по некоторым данным, Соколова), которая погибла в ДТП с участием авто, за рулем которого была актриса Анна Большова, заявила, что ее приятельница не стала бы бросаться под машину. Собеседница рассказала, что ее подруга была жизнерадостной, общительной и позитивной, к тому же у нее на воспитании было двое детей.