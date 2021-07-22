МХАТ перенёс спектакль с Бузовой на неопределённый срок

МХАТ решил перенести показ спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, запланированный на сентябрь, на неопределённый срок. Об этом сообщает StarHit.

Спектакля не будет. Ни в сентябре, ни, возможно, даже в октябре. Решение Боякова (художественного руководителя МХАТа. — NEWS.ru). <...> Я с ним даже не советовался на эту тему, просто я слышал, что он решил спектакль перенести. Просто убрали эту тему и всё, — заявил Захар Прилепин, заместитель художественного руководителя МХАТа.

В «Чудесном грузине» Бузова сыграла певицу Бэллу Шанталь. Несмотря на то что актёрское сообщество раскритиковало решение руководителя театра взять на одну из ролей непрофессиональную актрису, Эдуард Бояков остался доволен игрой Бузовой и добавил, что протестовать против неё «могут либо глупцы, либо откровенные ангажированные хейтеры».

Ранее сообщалось о возможном продлении контракта МХАТа с Ольгой Бузовой, также называлась сумма гонорара, который получит актриса.

Писатель Юрий Поляков резко раскритиковал Бузову на сцене МХАТа, назвав ее «гнилой вишенкой на торте».