Писатель Юрий Поляков назвал Бузову во МХАТе «гнилой вишенкой на торте»

Российский писатель, член Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков прокомментировал возможное возвращение певицы Ольги Бузовой на сцену Московского Художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ). В беседе с NEWS.ru общественный деятель назвал актрису «гнилой вишенкой».

Бузова — это просто деталь. Гнилая вишенка на торте, сделанном из чёрт знает чего. Этот эксперимент надо заканчивать и возвращать МХАТ на то место, где он был — нормативного академического театра, — заявил он, объясняя скандалы вокруг театра.

Ранее сообщалось, что МХАТ продлил контракт с певицей, несмотря на шквал критики по поводу появления экс-ведущей скандального телепроекта «Дом-2» в театре, которым до прихода команды Эдуарда Боякова руководила Татьяна Доронина. Уточнялось, что в сентябре Бузова сыграет ещё в двух спектаклях «Чудесный грузин». Соответствующий проект контракта появился на портале госзакупок. Согласно ему, за участие в постановках певица получит около 234 тысяч рублей. Однако позже эту информацию опровергло руководство театра. Ни со стороны театра, ни со стороны экс-ведущей «Дома-2» подписей ещё не было, сообщили во МХАТе.

Ольга Бузова в минувшем театральном сезоне сыграла на сцене МХАТа шпионку. На пресс-показе она и художественный руководитель театра Эдуард Бояков говорили, что в новом сезоне показы спектакля продолжатся. 11 июня в театре на Тверском бульваре состоялась официальная премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором задействована артистка. Постановка о молодом Иосифе Сталине получилась неоднозначной и провокационной. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на предпремьерном показе и опубликовала отчёт.