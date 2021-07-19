МХАТ не подписывал новый контракт с Бузовой

В Московском Художественном академическом театре имени М. Горького (МХАТ) опровергли информацию о продлении контракта с певицей Ольгой Бузовой. Ни со стороны театра, ни со стороны экс-ведущей «Дома — 2» подписей не было, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе театра.

Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю «Чудесный грузин», — сообщили во МХАТе.

Ранее сообщалось, что МХАТ якобы уже продлил контракт с певицей, несмотря на отрицательную реакцию общественности. Сообщалось, что в сентябре Бузова сыграет ещё в двух спектаклях «Чудесный грузин».

Также соответствующий договор появился на портале госзакупок. Согласно нему, за участие в постановках звезда получит около 234 тысяч рублей.

Ольга Бузова в минувшем театральном сезоне сыграла на сцене МХАТа шпионку. На пресс-показе она и художественный руководитель театра Эдуард Бояков говорили: в новом сезоне спектакль ещё будет. 11 июня в театре на Тверском бульваре состоялась официальная премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором задействована артистка. Постановка, посвящённая молодым годам Иосифа Сталина, получилась неоднозначной и провокационной. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на предпремьерном показе и узнала почему.