Названа зарплата Бузовой за два выхода на сцену МХАТа

На портале госзакупок появился договор, согласно которому Московский Художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой. Также названа зарплата экс-ведущей «Дома-2» за два выхода на сцену одного из лучших театров страны.

Согласно договору, за участие в постановках звезда получит около 234 тысяч рублей. Отметим, что аналогичную сумму ей выплатили за работу в театре в июне.

После пресс-показа в июне режиссёр-постановщик, автор пьесы Андрей Назаров, художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков, исполнители ролей Сталина и Наташи, а также сама Ольга выходили к прессе, чтобы ответить на интересующие читателей вопросы и развеять все слухи.

NEWS.ru тогда передавал, что журналисты поинтересовались у Бузовой, сколько же она заработала за роль на сцене МХАТа. Гонорар телеведущей за участие в постановке «Чудесный грузин» был указан в контракте, опубликованном на сайте госзакупок. По данным СМИ, Бузова якобы должна получить почти полмиллиона рублей за участие в спектакле (446 тысяч рублей). Однако Бояков не подтвердил данную информацию.

Гонорары для Ольги были просто смешные. Я не буду называть цифру, но поверьте. Во-первых, цифры, которые назывались, — это неправда. Во-вторых, то, что мы платим другим актёрам — народным, заслуженным артистам, — это больше. Так что денег нет совсем. Я сейчас работаю над фильмом, и там совсем другие суммы. <...> Театр вообще исключает работу. Нельзя здесь говорить о деньгах, — подчеркнул тогда Бояков.

Ранее сообщалось, что МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой, несмотря на скандал.