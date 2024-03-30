«Мечтал отправиться в зону СВО»: где сейчас актер Александр Макогон

Фото: Станислав Красильников/ИТАР-ТАСС

Александр Макогон (справа)

Актер Александр Макогон обрел популярность после выхода сериалов «Ищейка», «Светофор» и «Александровский сад». Чем сейчас занимается артист, что его связывает с Донбассом?

Чем сейчас занимается Александр Макогон

Александр Макогон в 51 год продолжает сниматься для российского кинематографа. В 2023 году с ним на экраны вышли детектив «Операция „Престол“» и продолжение сериалов «Ищейка», «Акушерка», «Спасская». На настоящий момент артист задействован в съемках сериала «Спасение капитана Максимова».

Макогон живет в Москве вместе с третьей женой, ассистенткой по актерам Александрой Михеевой, с которой познакомился на съемках сериала «Александровский сад». Супруги растят двоих детей — в 2011 году у них родился сын Степан, а в 2013 году на свет появилась дочь Мария.

Что известно о национальности Макогона

Александр Макогон родился 8 февраля 1973 года в Донецке и провел там все свое детство и юность, пока не уехал в Москву для поступления в ГИТИС. В программе «Судьба человека» артист признался, что при получении паспорта в графе национальность указал «украинец».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Моя мама — русская, папа — украинец. Когда я получал паспорт, можно было выбирать национальность, и тогда я попросил записать меня украинцем. У меня все одноклассники написали „русский“, но я почему-то посчитал, что с моей фамилией Макогон по отцовской линии странно будет: Макогон — русский. Буду украинцем», — рассказал актер.

По его словам, в 90-е это не имело принципиального значения, потому что детей воспитывали в единении народов.

«Если ты живешь в Грузии, то можешь быть грузином, если ты живешь в Прибалтике — можешь быть эстонцем или литовцем, латышом. В России ты русский, здесь — украинец. Все мы советские счастливые дети большой страны», — добавил Александр Макогон.

Как Макогон отреагировал на СВО и мобилизацию

Александр Макогон после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации в стране хотел отправиться на фронт. При этом артист в эфире программы «Самое время» признался, что ему тяжело оставить жену и детей, которые нуждаются в его заботе и помощи, поэтому он не принимает участия в СВО в качестве добровольца.

«Когда объявили мобилизацию, я мечтал, чтобы меня забрали, чтобы у меня было право просто уехать. До сих пор надеюсь, что это возможно: вряд ли я смогу предать семью, чтоб сделать это добровольно, просто уйти, хлопнув дверью», — объяснил он.

Сейчас в Донецке живут мама, бабушка и другие родственники Макогона. По словам артиста, уезжать близкие отказываются.

«Нам сложно себе представить, находясь в уютной обустроенной Москве, что значит выходить в магазин и не знать, вернешься ли ты оттуда. Страшно, когда часами, днями, неделями нет воды, света. Но еще много всего предстоит пройти, чтобы сбылась мечта людей, которые восемь лет назад сказали, мол, хватит, мы пойдем своей дорогой», — отметил актер.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что Александр Макогон говорит про украинцев

Александр Макогон считает, что гражданами Украины умело манипулируют, однако он верит, что правда все равно победит.

«Я не считаю то, что сегодня пытаются сделать украинством, настоящим украинством. Это к украинству не имеет никакого отношения! Это скрытое желание создать нацистское, по сути, общество. Я думаю, что у них ни черта не получится. Несмотря на все эти 30 лет стараний сделать из украинцев тех, кого они хотят увидеть. Да, со многими получилось, но не со всеми, я уверен», — заявил артист.

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