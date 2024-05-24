Одна из самых известных песен Бейонсе может оказаться плагиатом Billboard: Бейонсе обвинили в плагиате из-за песни Break My Soul

Фото: Recording Academy / Grammys/Global Look Press

Бейонсе

Новоорлеанская группа Da Showstoppaz подала в суд сразу на нескольких исполнителей, среди которых Бейонсе, Big Freedia и Jay-Z, сообщает Billboard. Коллектив обвинил звезд в плагиате и заявил, что артисты получили множество наград и существенную прибыль благодаря «сворованному» треку.

В то время как Бейонсе <...> и другие получили множество наград и существенную прибыль <...> Da Showstoppaz не получили ничего — ни признания, ни упоминания, ни какого-либо вознаграждения, — говорится в иске.

Речь идет о песне группы Release a Wiggle. Коллектив считает, что Big Freedia скопировала из трека ключевые моменты, после чего соответствующим семплом воспользовалась Бейонсе. Группа пыталась урегулировать проблему в досудебном порядке, однако обе исполнительницы отказались выплачивать компенсацию.

Ранее сообщалось, что компания американского миллиардера Илона Маска Tesla Motors, занимающаяся производством электромобилей, подала иск против нескольких британских подростков, обвиняя их в «недобросовестной конкуренции». Автопроизводитель намерен взыскать с них по $2 млн с каждого. Поводом для этого послужило, в частности, то, что один из подростков продал горстку 3D-печатных брелоков с брендом компании.