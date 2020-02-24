https://static.news.ru/photo/19695306-56ff-11ea-b5ac-fa163e074e61_660.jpg Денис Мацуев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народный артист РФ Денис Мацуев перенёс на более поздний срок свои концерты в нескольких городах Италии из-за вспышки коронавируса.

Мои концерты в Болонье и Риме переносятся на ближайшее будущее из-за вспышки злополучного коронавируса. Было принято решение о том, что в феврале, как ранее планировалось, эти концерты не состоятся, — написал в Facebook исполнитель.

Он подчеркнул, что о датах выступлений обязательно сообщит отдельно.

Мацуев пожелал всем заболевшим выздоровления, а учёным — скорее найти лекарство от коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших от коронавируса в Италии достигло пяти человек. Число заболевших в настоящее время составляет 219 человек. Из них 23 помещены в реанимацию.

Впервые коронавирус в Италии был зафиксирован 21 февраля. В Ломбардии выявили трёх инфицированных — супружескую пару из Китая и местного жителя, который был эвакуирован из КНР. Вскоре число заражённых превысило 100 человек.

Власти Италии объяснили быстрое распространение вируса тем, что врачи не могут распознать его симптомы и ставят неверные диагнозы. При этом отмечалось, что в ситуации нет вины медиков, трудности с диагностированием возникают из-за сложности самого вируса.