Лидия Шукшина — дочери Марии: вспоминай меня иногда и приходи на могилку Федосеева-Шукшина обратилась к Марии Шукшиной в день её 55-летия

Мария Шукшина / Фото Сергей Киселев/АГН «Москва»

27 мая актрисе Марии Шукшиной исполняется 55 лет. В день юбилея её мать, народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина решила обратиться к дочери. Она попросила Марию чаще вспоминать и звонить ей, а также призвала помириться с родной сестрой Ольгой. Текст обращения Лидии Федосеевой-Шукшиной к Марии Шукшиной публикует NEWS.ru.

— Машуня, родная моя доченька. Сегодня 27 мая — день твоего рождения. Я с радостью вспоминаю о том, как я тебя рожала. Около 12 часов дня 27 мая. Роды вышли легкими, всё было хорошо.

Медсёстры показывали тебя и восхищались: до чего красивенькая девочка родилась. Ты и сейчас очень красивая, хорошая, умная. Вот только очень жаль, что ты мне редко звонишь.

Хотя я понимаю твою занятость. Но всё-таки звони почаще, пожалуйста. Хотя бы ненадолго, просто «Привет, как дела и как самочувствие, мама?». 9 мая, в День Победы, я весь день ждала твоего звонка. Это же 9 Мая — огромный праздник для всего нашего российского народа, да и для всего мира. Мне этот великий день тем более особенно дорог, потому что я ведь из Ленинграда, пережила там блокаду. Но ты меня так и не поздравила. И после 9-го не звонишь. Видимо, закрутилась и забыла. Всё-таки вспоминай иногда, что мама очень тебя любит, ждёт звонка. И позвони.

Также я очень сожалею о том, что вышел какой-то разлад между тобой и Олей (Ольга Шукшина — младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной и Василия Шукшина, литературовед, занимается исследованием творчества отца и сохранением его памяти. — NEWS.ru). Не знаю, почему у вас разладилось и что стало причиной. Но очень прошу вас примириться.

Из личного архива

Оля живет со мной и заботится обо мне, помогает и поддерживает, я ей очень благодарна, без неё я бы не справилась и совсем бы расклеилась. А так держусь, по крайней мере, стараюсь.

Но сердце болит из-за вашего разлада, вы же ведь родные сёстры и доченьки мои любимые. Мне мечтается, чтобы все обиды, недоразумения и непонимания между вами прошли. Я об этом молюсь каждый день.

Молюсь о твоём здоровье и благополучии. Желаю счастья тебе, твоим мальчикам (Лидия Федосеева-Шукшина имеет ввиду сыновей Марии Шукшиной Макара, Фому, Фоку и внуков Вячеслава, Марка. — NEWS.ru) и доченьке Анне.

Такое удивительное сочетание слов — «желаю тебе счастья». Легко произносится слово «счастье», но нелегко достигается. И у меня жизнь получилась... разная, выпало немало сложностей и преодолений, «ошибок трудных». Но не бывает лёгких путей, и ты тоже об этом знаешь.

Благодарю Бога за то, что он даёт силы, терпение. Всех прощаю и всех очень люблю. И ты люби меня, пожалуйста. И прощай.

Вспоминай иногда добрым словом. И молись за меня, пока я жива. А когда меня не станет, приходи ко мне на могилку.

Также приходите к папе и к бабушке Зине (мать Лидии Федосеевой-Шукшиной. — NEWS.ru). Ещё раз поздравляю тебя, желаю здоровья, добра, сил и терпения. Целую. Твоя мама, которая очень тебя любит.