Ким Кардашьян отреагировала на слухи о романе мужа с Ириной Шейк

https://static.news.ru/photo/2875831e-be1a-11eb-89f2-96000091f725_660.jpg Ким Кардашьян Фото: kimkardashian/instagram.com

Американская звезда реалити-шоу, фотомодель Ким Кардашьян отреагировала на слухи о новой возлюбленной мужа Канье Уэста, передаёт The Sun. Рэпера, с которым у Ким продолжается бракоразводный процесс, заподозрили в романе с российской моделью Ириной Шейк.

По данным источников издания, знаменитость не верит слухам, но даже если это окажется правдой, Кардашьян не расстроится. Отметим, что 24 мая у неё с Канье была годовщина — семь лет подходящего к концу брака.

Ким вообще не ведётся на слухи об Ирине. Для неё это некое привлечение внимания в годовщину их свадьбы. Её это нисколько не беспокоит, и вообще никто из её окружения, похоже, не заботится об этом и не верит слухам. Даже если это правда, я сомневаюсь, что она хотя бы расстроится, — заявил инсайдер.

В день годовщины звёздной пары западные СМИ начали активно перепечатывать материал о том, что Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребёнка Брэдли Купера. При этом администратор DeuxMoi отметил, что не знает, можно ли это вообще назвать отношениями, однако определённый интерес друг к другу у знаменитостей есть.

Примечательно, что Шейк и Уэст знакомы более 10 лет. Модель даже участвовала в съёмках клипа рэпера на песню Power. В 2012 году она также выступала на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста West's Yeezy на Неделе моды в Париже.